Jorge Palma lança primeiro álbum em 12 anos: “Vida” chega já este mês

Chega no próximo dia 28 de abril o aguardado novo álbum de Jorge Palma. Primeiro longa-duração do cantor-compositor português desde “Com Todo o Respeito”, de 2011, “VIDA” estará disponível numa edição especial e será apresentado a 6 de maio, no Convento de São Francisco, em Coimbra, num concerto em que marcarão presença alguns dos convidados dos discos, por enquanto não revelados. Em comunicado de imprensa, Jorge Palma explica reflete sobre a prolongada gestação do disco, que foi alternando com vários espetáculos ao vivo. “O estúdio é como um laboratório, um lugar onde temos de aperfeiçoar a afinação, a dicção, tudo. No estúdio, ou está lá ou não está. Se não estiver repete-se, repete-se e repete-se outra vez. São coisas que se completam, tal como o ato solitário de escrever uma canção, que é oposto ao ato de a partilhar com público em palco. São funções que se completam e tudo isso faz aquilo que é a minha vida profissional”, explica.

“Um álbum é uma coisa muito especial, é um marco que representa sempre um período da minha vida”, acrescenta Jorge Palma, falando ainda sobre a escolha do título do álbum. "Durante as gravações do disco, depois de já ter gravado várias canções, lembrei-me de uma canção que tinha escrito antes de entrar em estúdio e que estava incompleta. Esta canção chama-se ‘Vida’. Terminei-a e percebi que fazia todo o sentido dar o seu nome a este disco. E ficou ‘VIDA’, porque não? Porque sim!"