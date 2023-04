Festival de Eddie Vedder com Foo Fighters, The Killers... e Eddie Vedder, claro

Foi revelado o cartaz do Ohana Festival, festival de música organizado por Eddie Vedder.

O cartaz é encabeçado pelos Foo Fighters e pelos The Killers, além, claro está, do próprio Vedder. HAIM, The Chicks, The Pretenders, Father John Misty, The War On Drugs e Shame são outros dos nomes confirmados.

O Ohana Festival irá realizar-se de 29 de setembro a 1 de outubro na Doheny State Beach, em Dana Point, Califórnia. Os bilhetes já se encontram à venda para membros do Ten Club, o clube de fãs dos Pearl Jam, e serão disponibilizados ao público em geral a partir desta quinta-feira.