Aurea: “Cresci com os meus pais a dizerem-me: ‘Filha, se não tens nada de simpático a dizer, fica calada’”

Aurea confessa, no Posto Emissor, que desconfia mais de quando as pessoas concordam demasiado com ela do que quando a criticam. “Receber demasiados ‘sim’ é estranho. Os ‘nãos’ e as críticas construtivas são muito importantes para mim”, começa por dizer.

“É muito fácil fazeres um falso elogio a alguém. Eu não o faço”, continua, “cresci com os meus pais a dizerem-me: ‘Filha, se não tens nada de simpático a dizer, fica calada. Não digas, não vale a pena’”.

Ouça a resposta completa a partir dos 21 minutos e 39 segundos.