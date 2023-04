Vem aí a segunda edição do desastroso Fyre Festival: “Digam-me por que razão devem ser convidados”

Uma segunda edição do desastroso Fyre Festival poderá estar a ser planeada, tendo em conta as declarações do cofundador e organizador da primeira edição, Billy McFarland. “O Fyre Festival II vai finalmente acontecer”, escreveu no Twitter o empresário norte-americano, que cumpriu uma pena de quatro anos de prisão por fraude.

“Digam-me por que razão devem ser convidados”, acrescenta McFarland, sem avançar quaisquer outros pormenores. A notícia parece, contudo, ganhar mais força pelo facto de Andy King, produtor do primeiro Fyre Festival, ter partilhado a mensagem e acrescentado: “Fyre Festival 2.0. Quem vem? Vamos embora”. As reações não se fizeram esperar, com muitos utilizadores da rede social a partilhar piadas e ‘memes’ sobre o assunto.

Quando alguém questiona McFarland diretamente com a provocação “diz-me por que razão tu não deves estar na prisão”, o empresário responde: “É do maior interesse das pessoas a quem fiquei a dever dinheiro que esteja a trabalhar. As pessoas não vão receber o seu dinheiro se eu ficar sentado no sofá a ver TV. E porque já cumpri a minha pena”.