Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", está noiva do filho de Jon Bon Jovi

A atriz Millie Bobby Brown, que se tornou conhecida graças à participação na série “Stranger Things”, na qual veste a pele da personagem Eleven, anunciou que está noiva.

A jovem britânica, de 19 anos, namora com Jake Bongiovi, um dos quatro filhos do vocalista dos Bon Jovi, Jon Bon Jovi. Esta terça-feira, partilhou uma foto com o companheiro, de 20 anos, mostrando o que aparenta ser um anel de noivado e citando uma canção de Taylor Swift, ‘Lover’, na legenda.