O ator Timothée Chalamet vai mesmo cantar na ‘biopic’ de Bob Dylan

Timothée Chalamet vai cantar de facto na biopic de Bob Dylan, onde interpretará o músico e vencedor do Nobel da Literatura.

O realizador James Mangold foi questionado pela “Collider”, durante um evento em Londres, sobre se seria Chalamet a interpretar os temas de Dylan, sem se recorrer a dobragens. “Claro”, respondeu.

O filme, baseado no livro “Dylan Goes Electric”, de Elijah Wald, começará a ser rodado em agosto deste ano. Para Mangold, o início de carreira de Dylan “foi uma era fantástica da cultura americana”.

“A história de um jovem Bob Dylan, de 19 anos, que vem para Nova Iorque com uns dois dólares no bolso e se torna numa sensação mundial no espaço de três anos… É uma história real e muito interessante”, disse.

Nomes como Woody Guthrie, Pete Seeger e Joan Baez também serão representados no filme, embora ainda não se saiba quem serão os atores escolhidos.