Aurea: “Passei por coisas menos boas, se calhar deveria ter gritado para me ouvirem. Porque é que me calei?”

Aurea recordou no podcast Posto Emissor o seu percurso na música até ao momento, assumindo que levou tempo até conseguir impor a sua voz nas decisões que a afetaram. “Quando vens para este mundo com 23 anos, não tens qualquer tipo de experiência, é normal que algumas pessoas tomem decisões por ti”.

“Passei por coisas menos boas, que me fizeram crescer muito e me fizeram pensar que, se calhar, devia ter gritado para me ouvirem e não gritei. Porque é que me calei?”, continua a artista, que acaba de editar o álbum “Moods”, “neste momento, acho que já consigo impor a minha voz de outra forma, apesar de ainda ter muita coisa a resolver”.

Ouça a resposta completa a partir dos 25 minutos e 46 segundos.