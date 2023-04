A escola de Kanye West proibiu cadeiras, cores e toda a comida que não fosse sushi

Duas antigas professoras na Donda Academy, escola cristã fundada por Kanye West, moveram um processo judicial contra o estabelecimento.

Cecilia Hailey e Chekarey Byers acusam a escola de “violações múltiplas de segurança e saúde”, bem como de “práticas educativas ilegais”. As duas mulheres foram despedidas em janeiro, alegadamente após se terem mostrado preocupadas com o bem-estar dos alunos.

Ambas afirmam que a Donda Academy não tem “um sistema disciplinar apropriado”, que os professores são mal pagos, que há falta de funcionários de limpeza e que o acesso a cuidados médicos se situa muito abaixo da média.

Além destes aparentes problemas, o próprio Kanye West terá interferido no funcionamento do estabelecimento, proibindo toda a comida e bebida que não seja sushi e água, proibindo tudo o que tenha cor e, até, retirando as cadeiras da escola, obrigando as crianças a sentarem-se numa almofada ou a ficarem em pé.

Em comunicado, Byers afirmou que, apesar de tudo, “foi uma honra e um privilégio” trabalhar na Donda Academy. "Ainda aprecio a música de Kanye West, nunca negarei o seu talento. Mas a sua visão para a escola pode parecer bem no papel, só que resulta em caos". É como um manicómio gerido pelos pacientes".