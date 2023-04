Recordar é viver: quando David Bowie ‘gozou’ com Ricky Gervais e o ‘embaraçou’ com uma canção chamada ‘Little Fat Man’

2006, Bowie na série “Extras”, de Ricky Gervais. Parece que foi noutra vida.

Perante a adulação de Andy, o infeliz mas ambicioso figurante protagonizado por Ricky Gervais, David Bowie improvisou uma canção hilariante que a personagem de Gervais recebeu com embaraço e vergonha.

Ao melhor estilo Bowie, a canção ao piano tem versos como “Little fat man who sold his soul / little fat man who sold his dream / chubby little loser / Chubby little loser / National joke” ou “Pathetic little fat man / no one’s bloody laughing, the clown that no one laughs at / they all just wish he’d die / He’s so depressed at being useless, the fatman takes his own life”.

O desconforto do 'Andy' de Ricky Gervais é notório, contrastando com a amizade entre os dois artistas na vida real. Bowie faleceria em 2016; Gervais, por seu turno, vai estrear-se nos palcos portugueses com o espetáculo “Armageddon”, na Altice Arena, a 28 de outubro. Os bilhetes esgotaram em menos de 24 horas.