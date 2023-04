James Hetfield, dos Metallica, anuncia novo livro: será sobre as suas guitarras

James Hetfield anunciou o lançamento de um novo livro, com foco na sua coleção de guitarras.

Intitulado “Messengers: The Guitars of James Hetfield”, o livro conterá 400 páginas e explicará “a história e o significado” de cada uma das 40 guitarras do músico.

A acompanhar o texto estarão fotografias de Scott Williamson, “que exibirão detalhes íntimos que só podem ser vistos segurando a guitarra nas mãos”.

O livro tem data de lançamento marcada para o dia 17 de outubro, através da Simon & Schuster. No próximo dia 14, os Metallica editarão o seu novo álbum, “72 Seasons”.