Aurea: “Perguntei aos meus colegas do ‘The Voice Kids’: ‘E se não viramos a cadeira e temos uma criança a chorar no palco?’”

Aurea, a mais recente convidada do Posto Emissor, estreia-se este domingo como mentora do concurso de talentos “The Voice Kids”, depois de várias temporadas no mesmo papel na versão para adultos do programa, e falou do novo desafio no podcast da BLITZ. “É uma grande responsabilidade. Atrevo-me a dizer que é ainda maior”.

“Antes de começarmos a gravar as provas cegas, virei-me para os meus colegas e perguntei: ‘Como é que vocês fazem isto? E se nós não viramos a cadeira e temos uma criança a chorar no palco? Não tenho capacidade para lidar com isso. Não consigo’”, confessa a artista, que regressou recentemente aos álbuns com “Moods”.

Ouça a resposta completa a partir dos 36 minutos e 35 segundos.