Há coisas que não mudam: os Metallica não sabem fazer álbuns breves

Os Metallica divulgaram a duração de cada uma das canções presentes em “72 Seasons”, o seu novo álbum.

O grupo partilhou, nas redes sociais, alguns vídeos de James Hetfield a fazer o unboxing de todas as edições do disco (vinil, CD e cassete), tendo sido possível observar as durações.

Serão doze os temas presentes em “72 Seasons”, totalizando 1 hora, 17 minutos e 13 segundos. Desde o álbum homónimo de 1991 (que contabilizava uns ‘modestos’ 62 minutos e 40 segundos) que nenhum álbum dos Metallica tem menos de 74 minutos.

A canção mais longa de “72 Seasons”, ‘Inamorata’, soma 11 minutos e 10 segundos.

Em média, as canções de “72 Seasons” têm 6 minutos e 43 segundos. Confira aqui o alinhamento:



01. "72 Seasons" (7:39)

02. "Shadows Follow" (6:12)

03. "Screaming Suicide" (5:30)

04. "Sleepwalk My Life Away" (6:56)

05. "You Must Burn!" (7:03)

06. "Lux Aeterna" (3:22)

07. "Crown of Barbed Wire" (5:49)

08. "Chasing Light" (6:45)

09. "If Darkness Had a Son" (6:36)

10. "Too Far Gone?" (4:34)

11. "Room of Mirrors" (5:34)

12. "Inamorata" (11:10)