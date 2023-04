Festivais de verão: há um novo festival em Ponte de Lima com Wolfmother e um regresso ‘roqueiro’ na Figueira da Foz

Com a aproximação do verão, surgem mais novidades relativas aos festivais de música. Esta quarta-feira, foi anunciado um novo evento: o festival Ponte d'Lima, que se realizará a 4 e 5 de agosto no espaço Expolima.

O festival pretende dinamizar a vila de Ponte de Lima e atrair festivaleiros do Minho e também do norte de Espanha. Confirmados estão já concertos dos australianos Wolfmother e dos portugueses Moullinex, David Bruno, José Pinhal Post Mortem Experience, CAIO, Gin Party Soundsystem e Capitão Fausto.

Esta primeira edição do Festival Ponte d'Lima sucede a uma primeira experiência, em setembro de 2022, denominada Festival Ano Zero. Os bilhetes já estão disponíveis; os passes de dois dias incluem campismo e custam 40 euros.