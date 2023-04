Há 10 novidades no cartaz do North Music Festival

O North Music Festival confirmou esta manhã 10 novos nomes, entre os quais estão os colombianos Bomba Estéreo, The Legendary Tigerman e o os Trabalhadores do Comércio. O festival regressa à Alfândega do Porto nos dias 26, 27 e 28 de maio.

Bomba Estéreo partilharão as honras de cabeça-de-cartaz com os Chemical Brothers no primeiro dia do evento, trazendo consigo o álbum “Deja”, editado em 2021. Também para dia 26, foram agora confirmados Legendary Tigerman, Trabalhadores do Comércio, Djeff, King Kami e Progressivu.

Nininho Vaz Maia, Batalá, Rich & Mendes e Switchdance juntam-se ao cartaz do dia 27 de maio. Consulte o cartaz completo do festival mais abaixo nesta página.

Os passes gerais para o North Music Festival estão à venda por 145 euros, os bilhetes diários para 26 e 27 de maio custam 55 euros e para 28 de maio custam 95 euros. A organização disponibiliza também pacotes VIP, que dão acesso a passeios de barco, com preços entre 150 e 250 euros.