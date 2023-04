Morreu Seymour Stein, o homem que “descobriu” Madonna, Ramones e Talking Heads

Morreu Seymour Stein, cofundador da editora Sire, “casa” para artistas como os Ramones, Madonna e os Talking Heads. Tinha 80 anos.

A sua morte foi confirmada por um porta-voz da família à revista “Variety”. Stein lutava, há vários meses, contra um cancro.

O empresário ajudou a fundar a Sire em 1966, tendo assinado com artistas de culto como os Pretenders, Echo and the Bunnymen ou Soft Cell. Os My Bloody Valentine, Depeche Mode, The Cure ou Ice-T também lançaram trabalhos pela Sire.

O primeiro êxito da editora, ‘Hocus Focus’, dos neerlandeses Focus, foi lançado em 1973. Em 1978, a Sire acabou adquirida pela Warner Brothers, tornando-se num sucesso financeiro nos anos 80, devido à popularidade de Madonna.

Em 1983, Stein foi também cofundador da Fundação Rock & Roll Hall of Fame. Em 2005, foi inscrito no “corredor da fama”, pelo seu trabalho na indústria da música.