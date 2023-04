Carolina Deslandes revoltada com crónica sobre Maria Botelho Moniz

Carolina Deslandes insurgiu-se, nas redes sociais, contra uma crónica de Alexandre Pais no “Correio da Manhã”, sobre a apresentadora de televisão e atriz Maria Botelho Moniz.

O jornalista de 77 anos, antigo diretor de órgãos de comunicação social, escreveu: “[Espanta-me] o facto de Maria Botelho Moniz não aproveitar a maior oportunidade profissional da sua vida para tratar da imagem”.

"Mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada as suas características, Maria devia concentrar nesse problema, de resolução difícil, o que ele exige: disciplina e capacidade de sacrifício, muito sacrifício”.

Pais sugere ainda que a apresentadora ponha os olhos em Catarina Furtado e Sónia Araújo, apontadas pelo cronista como exemplo de "cuidado e inteligência" na gestão da imagem.

Tais palavras não caíram bem junto de Carolina Deslandes, que começou por afirmar, no Instagram: “Alexandre, a culpa não é só tua. É do jornal que permite e promove este conteúdo”.

“É da noção continua e perpetuada de que a mulher tem de se tornar ‘apresentável’ para ter uma posição de destaque. Mas é, acima de tudo, esta falta de noção de que se pode falar do aspeto físico das mulheres, do seu corpo, como se fosse um objeto ao qual se atribui uma classificação”, continuou.

“Estamos a falar de duas profissionais, mas não estamos a falar do seu trabalho. E como se isto já não fosse merda suficiente ainda as comparas a duas colegas - porque é um elogio ainda maior elogiar uma mulher comparando-a a outra. Não são as mulheres que são tóxicas umas com as outras, são vocês com as vossas merdas de nos pôr em ranking, são vocês e a vossa toxicidade”.

