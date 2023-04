Sónar Lisboa 2023: rave estilizada ou festarola de sábado à noite? Nada disso, é só um festival a precisar de se encontrar

Com um cartaz francamente menos ambicioso do que o da edição de estreia, ou pelo menos mais fechado nas eletrónicas de dança pura e dura, o Sónar Lisboa resolveu o maior problema sentido há um ano – a grande dispersão de salas e consequente dificuldade de circulação – mas acabou por esbarrar noutro. O segundo dia desta segunda edição da versão portuguesa do festival, nascido há 30 anos em Barcelona, prometia e cumpriu: “sala” cheia, a abarrotar mesmo, para a festa de sábado à noite, com a DJ e produtora sensação sul-coreana Peggy Gou como atração principal. Com a quase totalidade das atuações concentradas no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, distribuídas por três palcos, dois deles exteriores, o ambiente no interior torna-se quase irrespirável, desconfortável e intransitável quando toda a gente para ele conflui. Nada a que os amantes de música de dança não estejam habituados ou até anseiem, mas, então, o que separa este festival de uma saída à noite na discoteca mais concorrida da cidade?

Quando a equipa da BLITZ chega ao recinto, ao final da tarde, a dispersão entre palcos é ainda muita. Quedamo-nos pelo exterior, onde, no espaço SonarVillage assistimos à passagem de testemunho entre Mingote e Nigga Fox, um dos nomes mais destacados da efervescente Príncipe Discos. O DJ e produtor luso-angolano serve um set hipnótico, por vezes psicadélico, por vezes introspetivo, alimentado a batidas minimalistas, uns quantos loops de guitarra e ritmos sempre intensos, tentando aquecer os ânimos de quem luta contra chuviscos fortuitos e um vento pouco acolhedor. Aos poucos, a tenda que alberga o palco vai-se compondo, e quando os britânicos Sherelle e Kode9, nome maior do dubstep, entram em cena, atirando-se de cabeça a uma remistura acelerada do clássico ‘Groove Is in the Heart’, já ninguém parecia querer arredar pé.