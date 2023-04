Dave Mustaine (Megadeth): “O grunge lixou tudo nos anos 90. Os Metallica cortaram o cabelo e puseram maquilhagem”

Dave Mustaine deu uma entrevista à revista “Guitar World”, onde valorizou o trabalho feito pelos Megadeth nos anos 90, que enfrentou o apogeu do grunge.

Falando especificamente de “Countdown to Extinction”, álbum lançado em 1992, Mustaine concordou com quem vê nesse seu trabalho um dos melhores da sua carreira. “Foi o nosso maior disco”, disse. “Em 1992, tudo implodiu por causa da música alternativa. Tinhas os Pearl Jam, os Nirvana, os Soundgarden, os Mother Love Bone, os Blind Melon a lixar tudo. E a rádio foi atrás deles”.

“Pensavam que os betinhos iam ouvir música alternativa. As agências de publicidade que trabalhavam com marcas como a Lexus ou a BMW metiam anúncios em estações de rádio alternativas, e isso deu cabo da cena metal”, continuou. “À medida que as rádios dedicadas ao metal foram desaparecendo, tivemos que decidir se iríamos ser alternativos, se iríamos mudar, como todas as outras bandas. Os Metallica cortaram o cabelo, puseram maquilhagem. Eu também cortei, mas nunca dessa forma. Decidimos que não iríamos mudar só porque era moda”.

“O facto de o ‘Coundown to Extinction’ ter sido bem sucedido, apesar das mudanças na música popular, provou que a música era mais forte que qualquer moda”, rematou. “Não nos vendemos, como outras bandas. Não mudámos aquilo que éramos”.