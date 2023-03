Rage Against the Machine: o futuro é incerto

Tom Morello não quis abrir o jogo em relação ao futuro dos Rage Against the Machine, após a banda ter cancelado a sua nova digressão devido a uma lesão do vocalista Zack De La Rocha.

Em entrevista à “Rolling Stone”, o guitarrista mostrou-se evasivo quando confrontado com questões sobre o regresso da banda à estrada. “Vamos ver”, disse. “Sei tanto quanto vocês. Por agora é tempo de recuperar”.

O guitarrista recusou-se, ainda, a explicar se os Rage Against the Machine se encontram pararados. “Não há um termo para isso. É como o anel n''O Senhor Dos Anéis': enlouquece os jornalistas e o pessoal da indústria discográfica”. “Se houver concertos dos Rage ou não, sabê-lo-ão pela banda. As novidades virão em forma de comunicado coletivo”, acrescentou.

Morello admitiu, porém, que os fãs “merecem ver a banda”. “Claro que sim, mas não tenho novidades em relação a isso. Peço desculpa. Não há nada nas nossas discussões que aponte para sim ou não”, rematou.