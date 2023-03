Grande festival de rock e metal junta AC/DC, Metallica, Guns N’ Roses, Iron Maiden e Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden e Tool: é este o cartaz da primeira edição do Power Trip, festival que terá lugar entre os dias 6 e 8 de outubro em Indio, na Califórnia.

O festival é organizado pela Goldenvoice, promotora responsável por Coachella, e tal como o Desert Trip, evento que teve lugar em 2016, irá ter apenas duas bandas a tocar por noite.

Os Guns N' Roses e os Iron Maiden subirão ao palco a 6 de outubro, com os AC/DC e Ozzy Osbourne a atuar a 7 de outubro e os Metallica e os Tool a 8 de outubro.

Os bilhetes já estão disponíveis através do website do festival, com preços a partir de 599 dólares (550 euros).

O Power Trip marcará o regresso de Ozzy Osbourne aos palcos, após ter cancelado a sua última digressão por problemas de saúde e ter anunciado a sua reforma, e dos AC/DC, que não atuam desde 2016, quando Axl Rose substituiu temporariamente Brian Johnson.