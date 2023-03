Festival Sónar Lisboa: Lisboa dança até domingo

Criado em Barcelona em 1994, o festival Sónar tem-se estabelecido como uma referência global no que toca à música eletrónica. Não só o evento catalão atrai público de todo o mundo como se foi expandindo, ao longo dos anos, para outros países e continentes (exemplo disso são as edições na Colômbia, Islândia ou Hong Kong). Em 2022, ano zero do pós-pandemia, o Sónar chegou a Portugal e, na sua primeira edição deste lado da fronteira, reuniu, em vários espaços, espetáculos, exposições e debates. Arca (que este ano estará no MEO Kalorama, em Lisboa), Thundercat, Nina Kravitz e os nacionais Pongo, Moullinex ou Branko foram alguns dos destaques.

