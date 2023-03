Festival Lollapalooza Brasil passa para a dona do Rock in Rio

O festival Lollapalooza Brasil passará a ser gerido pela Live Nation em parceria com a C3 Presents (promotora do ‘franchise’ Lollapalooza) e a Rock World, empresa que organiza o Rock In Rio.

A Time For Fun, responsável pelo Lollapalooza Brasil desde 2014, anunciou a sua saída através de um comunicado. “A parceria da Time For Fun com o Lollapalooza Brasil revolucionou o mercado de festivais no nosso país”, afirmou o diretor executivo da promotora, Fernando Alterio. A última edição do Lollapalooza Brasil com a Time For Fun decorreu nos dias 23, 24 e 25 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A Rock World, de Roberto Medina, prepara, também, a primeira edição de um novo festival, “filho” do Rock In Rio: The Town, que também ocupará o espaço do Autódromo de Interlagos (onde também se realizará o Primavera Sound São Paulo) nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Por ali passarão nomes como Post Malone, Bruno Mars e Foo Fighters, entre outros. O Rock in Rio Brasil volta em 2024, ano em que também tem agendada nova edição em Portugal.