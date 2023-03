The Sisters Of Mercy dão dois concertos em Portugal este ano

Os Sisters Of Mercy regressarão a Portugal este ano. A banda de Andrew Eldritch dará dois concertos, no LAV (Lisboa) e no Hard Club (Porto), a 26 e 27 de outubro respetivamente.

A banda, uma das mais aclamadas pelo movimento gótico, não edita música nova desde o single ‘Under the Gun’, de 1993. No ano passado, os Sisters of Mercy atuaram na concentração motard de Faro.

Os bilhetes para estes concertos, organizados pela promotora At the Rollercoaster, serão colocados à venda esta sexta-feira, ao preço de 30 euros.