The Edge quer que os U2 estejam “na vanguarda do ressurgimento das guitarras”

The Edge, guitarrista dos U2, vincou a sua vontade de ter os U2 “na vanguarda do ressurgimento das guitarras”.

Para o guitarrista, o período de confinamento “foi extremamente criativo”. “Temos muito bom material à espreita”, garantiu, em entrevista à revista “Mojo”.

“Acho que a guitarra está a voltar, sinto mesmo isso. E quero fazer parte disso. Há pessoas com quem falo, que trabalham na Fender e que me dizem que nunca venderam tantas guitarras como agora".

“No que toca à cultura popular, o instrumento foi colocado à parte, mas creio que o pêndulo vai oscilar para a direção oposta”, continuou. “Há poucas bandas a usá-lo bem, mas soa fresco”.

Na mesma entrevista, The Edge falou do potencial dos U2 para ditar as modas: “Não ter ouvido para aquilo que é relevante dentro da cultura [pop] é estar desatualizado”, disse. “Podes fazer coisas fora da caixa, mas continuas a querer saber o que ela tem lá dentro”.