Bad Bunny faz história: é a estrela da primeira capa da revista “Time” inteiramente em espanhol

O cantor Bad Bunny fez história ao figurar na capa da mais recente edição da revista “Time” - a primeira de sempre, na história da publicação, com texto escrito exclusivamente em espanhol.

“El Mundo de Bad Bunny” é a chamada de capa da “Time”, que conversou com o artista de reggaeton sobre a sua participação no filme da Marvel, “El Muerto”, e sobre os recados da letra de ‘El Apagón’, canção na qual se dirige àqueles que o criticam.

Nascido há 29 anos em Porto Rico, Benito Antonio Martinez Ocasio tem obtido grande sucesso não só nos países falantes de espanhol, como nos Estados Unidos e na Europa. “Un Verano Sin Ti” integrou também várias listas de melhores discos do ano passado. Pelo terceiro ano consecutivo foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify.