Robin Williams impediu Oprah Winfrey de revelar homossexualidade de colega ator: “Ele era um santo”

O ator Nathan Lane revelou que, em 1996, Robin Williams impediu que a sua orientação sexual fosse revelada, contra a sua vontade, no programa de Oprah Winfrey. Na altura, os atores encontravam-se a promover o filme “Casa de Doidas” (remake do original franco-italiano de 1978 “A Gaiola das Malucas”) e Nathan Lane não se sentia “preparado” para afirmar em público que era homossexual.

Em entrevista à revista “Today”, Nathan Lane recorda: “Não estava pronto para dizer a toda a gente que era gay. Só queria poder falar sobre finalmente ter conseguido um grande papel num filme, e não queria que a conversa fosse sobre a minha sexualidade, embora isso fosse algo incontornável, devido à natureza do filme e da personagem,”

“Não creio que a Oprah estivesse a tentar revelar a minha sexualidade [contra a minha vontade]. Mas, antes da entrevista, eu disse ao Robin [Williams]: ‘Não estou preparado, por isso estou cheio de medo de falar com a Oprah. Não estou pronto para dizer que sou gay, na televisão. Não estou.’”



Mais tarde, quando a entrevista com Oprah seguiu por essa direção, Robin Williams distraiu a apresentadora. “Ela perguntou-me: ‘então como é que percebes tanto de coisas de miúdas? Não tens medo de ficar associado a este papel?’ E o Robin distraiu-a, mudando de assunto e protegendo-me, porque era um santo.”



Segundo Nathan Lane, Robin Williams, que no filme desempenhava o papel do marido da sua personagem, era “uma alma linda e sensível. Sempre foi muito generoso e amável comigo.”

Robin Williams morreu em 2014, aos 63 anos.