Robbie Williams em Lisboa: o momento que a leiriense Filipa, de 24 anos, não vai esquecer

Estávamos já no encore. Depois de ‘No Regrets’, Robbie Williams, agora vestindo o último traje da noite, um roupão de pugilista sob tronco nu, acerca-se do público mais próximo de si. Repetindo um ‘número’ habitual na presente digressão – que terminou precisamente no palco da lisboeta Altice Arena, esta segunda-feira –, o cantor inglês de 49 anos estabelece diálogo com uma fã. As apresentações: de um lado um dos maiores astros pop ‘feitos’ na década de 90, do outro a jovem “Filipa, de Leiria”.

Surpreendida, Filipa – que mais adiante afirma ter ido sozinha ao concerto – não consegue conter o entusiasmo. Williams acalma a fã portuguesa: “Inspira, expira, inspira, expira…” Depois pergunta-lhe que idade tem. “24”, responde a jovem. O cantor brinca: “oh não, sou suficientemente velho para ser… o teu velho amigo. Podemos ser amigos, certo? Vamos dar um abraço amigável. Sabes que existe um tipo chamado Harry Styles?”, graceja, para gargalhada geral. E a seguir começa, ainda a cappella, a cantar ‘She’s the One’, canção que dedica à leiriense, que acaba por permanecer no ecrã gigante durante toda a canção. No final, ainda há tempo para um pouco mais de conversa. Veja aqui o vídeo de um dos momentos mais bem humorados (e emocionantes) da noite: