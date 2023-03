As fotos de Lady Gaga como Harley Quinn no próximo “Joker”

O realizador Todd Phillips esteve esta semana em Nova Iorque com o elenco de “Joker: Folie À Deux”, para rodar algumas cenas do filme.

De acordo com o “Consequence of Sound”, a escolha de cenário permitiu aos fãs voltar a ver Lady Gaga como Harley Quinn, o grande amor de Joker. Nas imagens, Gaga/Quinn é vista a sair do Supremo Tribunal, rodeada por polícias e público.

O filme, sequela para “Joker” (2019), tem estreia marcada para o dia 4 de outubro de 2024. Segundo vários relatos, “Joker: Folie À Deux” será apresentado como um musical.