César Mourão: “Hoje não brinco com homossexualidade, religião ou raças como há 15 anos. O limite do bom senso é importante”

O ator, humorista e músico César Mourão, que se prepara para editar o álbum de estreia, “Talvez Não Seja Nada”, fala dos limites do seu humor no episódio desta semana do podcast Posto Emissor. “Acho que o limite do bom senso é importante. Pelo menos, é por ele que eu me rejo. Hoje em dia, não brinco com a homossexualidade, religião ou raças como brincaria há 15 anos”.

“E não é uma questão de ‘ah, tens medo do que as pessoas depois possam dizer e, por isso, és um cobarde’. Talvez seja, mas não o faço com essa intenção”, continua, “posso fazer piadas com oitocentas milhões de coisas, não preciso de fazer a piada mais fácil”.

Ouça a resposta completa a partir dos 48 minutos e 56 segundos.