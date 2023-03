Ugly Kid Joe no Vagos Metal Fest

O Vagos Metal Fest anunciou os norte-americanos Ugly Kid Joe (UKJ) para o cartaz deste ano do evento.

Oriundos da Califórnia (EUA), os UKJ notabilizaram-se no início dos anos 90 com o álbum “America’s Least Wanted” e um hard rock bem humorado que, “num espírito de abertura”, pode ler-se em comunicado, atuará na Quinta da Ega, em Vagos, no festival que decorre nos dias 3, 4 e 5 de agosto.

Êxitos como ‘Everything About You’ e ‘Cats in the Cradle’, versão do tema folk-rock de 1974 de Harry Chapin, cimentaram os UKJ como campeões de venda entre 1992 e 1993. Depois de mais dois álbuns a meio da década de 90, o grupo encerrou atividade em 1997, para se reunir em 2010. Quatro dos cinco membros da banda no período de maior fulgor permanecem na formação, entre os quais os elementos fundadores Whitfield Crane (vocalista) e Klaus Eichstadt (guitarrista).

Desde a reunião, os UKJ editaram mais dois longa-duração, o último dos quais, “Rad Wings of Destiny”, foi lançado no ano passado.