Coldplay: Chris Martin pede aos fãs que devolvam as pulseiras dos concertos porque “são realmente muito caras”

Chris Martin pediu aos fãs dos Coldplay para que devolvam as pulseiras LED que lhes são atribuídas em cada espetáculo do grupo.

Em entrevista ao podcast brasileiro “Vênus”, o vocalista da banda britânica afirmou que as pulseiras “mudaram a vida" dos Coldplay. “Permitiram-nos ter uma ligação real com as pessoas, e fazer com que todos façam parte do espetáculo”, explicou.

Os Coldplay pedem, sempre, para que os fãs as devolvam no final do espetáculo, mas muitos não o fazem. “Nós investimos muito dinheiro. Elas valem a pena porque olhas para a multidão e o espetáculo é outra coisa, mas devem devolvê-las porque são realmente muito caras”, brincou.

Segundo a “Rolling Stone Brasil”, a cidade de São Paulo, onde a banda atuou recentemente, foi a cidade da América Latina onde os fãs menos devolveram as pulseiras: apenas 79% dos presentes o fizeram, por oposição aos 94% em Buenos Aires (Argentina) ou aos 86% em Santiago (Chile).

Recorde-se que os Coldplay irão dar quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra, há muito esgotados, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio.