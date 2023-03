Os Killers fizeram versão de ‘Where The Streets Have No Name’, dos U2: veja o vídeo

Os Killers assinalaram o dia de São Patrício, Apóstolo da Irlanda, com uma homenagem à maior banda irlandesa da história: os U2.

Durante um espetáculo em Uncasville, no estado norte-americano do Connecticut, no passado dia 17, Brandon Flowers começou por saudar o técnico de luzes dos Killers ("celebramos o dia de São Patrício porque temos sempre um irlandês connosco", disse), antes de interpretar ‘Where The Streets Have No Name’, dos U2.

“É o denominador comum desta banda”, afirmou o vocalista, citado pelo site “Stereogum”. “É uma das bandas que, quando começámos, todos nós gostávamos”.

Veja o vídeo da atuação: