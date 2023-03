Mimicat: “Estava em Engenharia do Ambiente quando concorri ao ‘Ídolos’ e pensei: ‘acho que este curso não é para mim.’ E mudei”

Mimicat é a convidada do mais recente episódio do podcast da BLITZ, Posto Emissor. Partilhando pormenores sobre o seu percurso, a cantora de Coimbra explicou que chegou a completar três anos do curso de Engenharia do Ambiente.

“Estava em Engenharia do Ambiente quando concorri ao Ídolos”, recorda. “E pensei: ‘acho que este curso não é para mim’. E mudei.” Antes, Mimicat chegou a concorrer a Enfermagem. “Não entrei por duas décimas, o que foi uma sorte”, confessa. “Não teria estômago para aguentar o que eles aguentam.”

Ouça a história completa pelos 32m 55s.