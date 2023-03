A mensagem de boas vindas de Jack White para os Metallica (e a resposta imediata dos Metallica)

Jack White deu as boas-vindas ao mundo da produção de vinil aos Metallica, que recentemente compraram a sua própria fábrica.

O músico, que há muito detém os meios de prensagem dos seus próprios álbuns, através da Third Man Records, congratulou os Metallica por aderirem “à causa”.

“Obrigado por usarem o vosso dinheiro para algo criativo”, escreveu, no Instagram, ao lado de uma fotografia do quarteto. “Espero que as grandes editoras vejam nisto uma prova de que devem, por fim, investir elas próprias” no vinil.

Os Metallica responderam a White com um comentário nessa mesma publicação, dizendo-se “muito gratos por poder fazer isto, após todos estes anos”.

“Quem diria que isto poderia ser possível? Foste um pioneiro, e estamos entusiasmados por poder seguir os teus passos”.

Veja a publicação: