Mimicat: “Gravei o primeiro disco aos 9 anos, editado pelo Tozé Brito. Eram músicas infantis em ácidos!”

Rita Carmo

Começou cedo o percurso de Mimicat na música, com um disco lançado aos 9 anos. “Foi editado pelo Tozé Brito, na Sony. Depois as coisas não correram muito bem: até lançar o primeiro disco como Mimicat, foi um caminho das pedras.” A representante portuguesa no Festival da Eurovisão é a convidada da mais recente edição do podcast Posto Emissor

Há 15 minutos