Esposa de Bruce Willis assinala o 68º aniversário do ator com mensagem emotiva: “Não tive escolha. Sinto-me triste todos os dias”

Emma Heming partilhou uma mensagem extremamente emotiva, assinalando o 68º aniversário do ator Bruce Willis, no passado domingo.

No Instagram, a esposa de Willis partilhou um vídeo onde fala sobre o seu dia-a-dia com o ator, a quem foi diagnosticada demência frontotemporal no passado mês de fevereiro, após meses de degradação do estado de saúde: “Como podem ver, comecei a manhã a chorar”, disse.

“As pessoas dizem-me sempre que sou forte, que não sabem como consigo. Não tive escolha. Gostava de ter tido, mas também estou a cuidar de dois filhos”, acrescentou. “Às vezes, temos de nos fazer à vida, e foi o que fiz. Mas sinto-me triste todos os dias. E sinto-me mesmo triste neste dia de aniversário”.