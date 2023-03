Recordar é viver: uma enorme interpretação de ‘Paranoid Android’, dos Radiohead, ao vivo na televisão em 1997

"A 'Stairway To Heaven' da minha geração", escreve alguém nos comentários deste vídeo, e efetivamente é complicado negar o impacto de 'Paranoid Android', o épico incluído em "OK Computer", no rock dos anos 90 e dos anos que se seguiriam.

Poucos dias depois da saída do álbum, lançado em maio de 1997, os seus autores, Radiohead, apresentavam-se ao serviço no respeitado programa de Jools Holland, na BBC, para tocarem ao vivo o primeiro single de "OK Computer".

É uma atuação com tudo para arrepiar os fãs da banda de Thom Yorke, e que aconteceu cerca de duas semanas após a passagem dupla dos Radiohead pelo Paradise Garage, em Lisboa.