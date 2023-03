Os Duran Duran estão a gravar um novo álbum com Andy Taylor, que tem um cancro em fase terminal

Os Duran Duran estão a gravar um novo álbum com o guitarrista Andy Taylor, que tem um cancro em fase terminal.

A luta do guitarrista contra um cancro na próstata foi revelada em novembro, quando os Duran Duran entraram para o Rock & Roll Hall of Fame. Andy Taylor, que saiu do grupo em 2006, descreveu-o como “uma sentença de morte”.

O vocalista Simon Le Bon já se encontra em Ibiza, Espanha, a trabalhar em alguns temas com Taylor. Os Duran Duran irão, depois, gravá-los em Londres e Los Angeles.

Segundo o baixista John Taylor, o disco irá ser editado perto do final do ano. “Vai conter muitas versões, algumas delas com um forte significado pessoal para a banda. Tê-lo a fazer parte deste projeto é muito bom”, disse no evento de beneficência Unforgettable Evening, em Los Angeles (EUA).

O baixista não quis confirmar se esta reunião de Andy Taylor com os Duran Duran irá resultar num documentário, mas salientou: “Alguém irá ter um iPhone consigo”.