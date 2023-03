Bono pede desculpa por... ser Bono

Bono pediu desculpas, de forma bem-humorada, pela sua personalidade.

Numa entrevista à Apple Music, Bono e The Edge sentaram-se com Zane Lowe para falar de “Songs Of Surrender”, o seu novo álbum, em que reconstroem 40 canções do seu repertório.

A dada altura, foram questionados sobre o ego dos membros dos U2, levando Bono a tirar um pedaço de papel do casaco, com o pedido de desculpas em questão.

“Lamento ter a mesma irracionalidade que a juventude, apesar de estar a entrar na casa dos 60”, afirmou. “Lamento ser um vocalista que vos incomoda, para onde quer que olhem. Lamento não ter vergonha, nem estar a reformar-me”.

“Lamento estar constantemente a repetir que o rock não morreu, ficou só mais velho e mais chato, e às vezes tem mudanças de humor que fazem faísca. Mas, sobretudo, lamento lamentar”.

Veja o pedido de desculpas de Bono (a partir dos 43:55 minutos):