A nova digressão de Taylor Swift já começou: três horas de concerto e 44 canções numa noite

De acordo com o “NME”, o foco maior esteve em “Midnights", o último álbum de Taylor Swift, seguindo-se “Evermore”, disco lançado durante o período de confinamento. Durante o espetáculo, a cantora e compositora revelou que irá tocar uma “canção surpresa” em formato acústico em cada uma das datas desta digressão; no Arizona, foi ‘Mirrorball’ a escolhida.

Taylor Swift deu início à sua nova digressão norte-americana com um concerto em Glendale, no estado norte-americano do Arizona, na passada sexta-feira.

“Lover”

1. ‘Miss Americana & The Heartbreak Prince’

2. ‘Cruel Summer’

3. ‘The Man’

4. ‘You Need To Calm Down’

5. ‘Lover’

6. ‘The Archer’

“Fearless”

7. ‘Fearless’

8. ‘You Belong With Me’

9. ‘Love Story’

“Evermore”

10. ‘Tis the damn season’

11. ‘Willow’

12. ‘Marjorie’

13. ‘Champagne Problems’

14. ‘Tolerate It’

“Reputation”

15. ‘…Ready For It?’

16. ‘Delicate’

17. ‘Don’t Blame Me’

18. ‘Look What You Made Me Do’

“Speak Now”

19. ‘Enchanted’

“Red”

20. ’22’

21. ‘We Are Never Ever Getting Back Together’

22. ‘I Knew You Were Trouble’

23. ‘All Too Well’ (10 Minute Version)’

“Folklore”

24. ‘Invisible String’

25. ‘Betty’

26. ‘The Last Great American Dynasty’

27. ‘August’

28. ‘Illicit Affairs’

29. ‘My Tears Ricochet’

30. ‘Cardigan’

“1989”

31. ‘Style’

32. ‘Blank Space’

33. ‘Shake It Off’

34. ‘Wildest Dreams’

35. ‘Bad Blood’

36. ‘Mirrorball’

“Taylor Swift”

37. ‘Tim McGraw’

“Midnights”

38. ‘Lavender Haze’

39. ‘Anti-Hero’

40. ‘Midnight Rain’

41. ‘Vigilante Shit’

42. ‘Bejeweled’

43. ‘Mastermind’

44. ‘Karma’