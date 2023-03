101 canções que marcaram Portugal #100: ‘Ó Gente da Minha Terra’, por Mariza (2001)

‘Ó Gente da Minha Terra’, Mariza (2001)

No final de 1975, Mariza tinha acabado de completar dois anos. O pai tinha sido preso um mês antes e podia finamente receber visitas. Estava na prisão mais severa do regime, na Machava, em Maputo. José Nunes vestia apenas uns calções e calçava uns chinelos. Mariza, apercebendo-se da comoção do seu pai, quis dar-lhe a maior alegria que pudesse. Radiante, revelou que já sabia assobiar. A filha, que herdara o nome de uma cantora brasileira, Mariza Gata Mansa, que o pai venerava quando vivera no Brasil, haveria de dar muitas mais alegrias do que José Nunes poderia crer.

Poucas semanas mais tarde, aterravam em Lisboa, uma cidade fria e pouco acostumada a casais mistos, ainda mais na Mouraria, onde assentaram arraiais. Os pais alugaram o restaurante Zalala (como um acaso umbilical, o nome de uma praia na província da Zambézia, no seu Moçambique), no n.º 20 da Travessa dos Lagares, a dois passos da casa de Severa, a fadista que ali morrera (na Rua do Capelão) em 1846. Os Nunes viviam numa casa esconsa por cima do restaurante, onde aos domingos se cantava o fado (o Parque Mayer não tinha nesse dia da semana a sessão da noite e os artistas paravam no Zalala para cear, ouvir e cantar o fado).

A Mouraria é o berço do fado e foi o cenário indutor para Mariza, que começou a cantar no Zalala com cinco anos. Em casa, vivia-se em África; no andar de baixo, vivia-se a Mouraria de antigamente, a Lisboa de antigamente – com guitarras, marialvismo, vivências sofridas na voz, bordões, mão na anca, um ‘Ah, fadista’ constante. Certo dia, em 1978, Charles Gillet, crítico de música e jornalista da BBC Radio (responsável por lançar Elvis Costello e Dire Straits) estava em Lisboa e embrenhou-se na Mouraria, procurando um sítio para cear. Entrou por acaso no Zalala, onde ouviu cantar uma menina de cinco anos. Algumas décadas mais tarde, convidou Mariza para conceder uma entrevista à BBC Radio em Londres. Só muito depois, já com amizade firmada, é que cruzaram as histórias: a menina que se tinha levantado para cantar naquele restaurante era a mesma cantora, agora com 1,83m, que fazia sucesso pelo mundo fora.

‘Se o meu amor vier cedinho/eu beijo as pedras do chão/que ele pisar no caminho’ era o refrão de ‘Novo Fado da Severa’ (popularizado como ‘Rua do Capelão’), com o qual Mariza nada se identificava; percebe-se. Foi todavia esse fado que a fez ser notada. Este fado era o único que Nelo Carvalho (músico angolano) sabia tocar e Nelo era o único que sabia tocar guitarra nesse fim de noite no Berimbar, onde estavam. Por um acaso, também lá estava José Luís Gordo, dono do ‘Senhor Vinho’, a mais famosa casa de fados da Lapa, que a desafiou a cantar um fado – que haveria de ser o da estereotipada mulher submissa de muitos fados. No final do ‘Novo Fado da Severa’ (composto em 1930 para o filme, o primeiro sonoro português, biográfico da fadista), José Luís Gordo, comovido, convidou Mariza para cantar no Senhor Vinho. Todavia, para entrar no senhor Vinho, teria de ter o veredicto de Maria da Fé, igualmente dona do espaço e sua esposa. Umas noites mais tarde, Mariza, já acompanhada à viola por Jorge Fernando e à guitarra por José Manuel Neto, cantou pela primeira vez no Senhor Vinho – a fim de receber a aprovação de Maria da Fé. Cantou ‘Povo que Lavas no Rio’. A letra de Pedro Homem de Mello foi, nessa noite, amplificada pela voz possante de Mariza, que lhe deu ainda um swing particular e convenceu a fadista veterana. Haveria de ficar dois anos no Senhor Vinho e começaria aí o grande percurso de Mariza.