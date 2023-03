Morreu o ator Lance Reddick, da série “The Wire”

Morreu o ator Lance Reddick, conhecido pelos seus papéis na série “The Wire” e nos filmes “John Wick”. Tinha 60 anos.

Segundo o “TMZ”, o corpo de Reddick foi encontrado em sua casa, em Los Angeles, na manhã de sexta-feira. O seu representante afirmou entretanto à “Deadline” que o ator faleceu de causas naturais.

Foi com a sua interpretação do tenente Cedric Daniels, em “The Wire”, que Lance Reddick se tornou num nome conhecido dos fãs de televisão e cinema. A sua participação na série levá-lo-ia, mais tarde, a conseguir papéis em “Lost”, “Fringe” ou “American Horror Story”.

O seu segundo grande papel foi na saga “John Wick”, onde interpretou a personagem de Charon. Reddick faz parte do elenco do quarto filme da saga, que se estreará no próximo dia 24.