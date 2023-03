Mimicat: “Sentia-me rejeitada e tive vontade de desistir da música, até ouvir o discurso de uma atriz de 45 anos nos Globos de Ouro”

Rita Carmo

“Quando o retorno não acontece, é frustrante. Fiquei amarga”, confessa a voz de ‘Ai Coração’, canção que representará Portugal no Festival da Eurovisão. Até que o ‘encontro’ com um momento televisivo a levou a pensar: “pára de te queixar.” Mimicat no podcast Posto Emissor

Há 41 minutos