Jenna Ortega quer os Deftones e os Nine Inch Nails na próxima banda-sonora do filme “Gritos”

O elenco de “Gritos VI” sentou-se à conversa com a “MTV”, dando ideias de temas a incluir na banda-sonora do próximo filme da saga.

Jenna Ortega, que no filme interpreta a personagem de Tara Carpenter, elegeu ‘Be Quiet and Drive (Far Away)’, dos Deftones, e ‘The Way Out is Through’, dos Nine Inch Nails, como potenciais candidatas.

Durante a entrevista, Ortega revelou ter dado várias recomendações musicais aos seus colegas, com Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding a merecerem playlists personalizadas. Veja aqui: