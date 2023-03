Festival Super Bock Super Rock com duas novas confirmações

Caroline Polacheck e Benny Sings são as duas novas confirmações no cartaz do festival Super Bock Super Rock, que regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, nos dias 13, 14 e 15 de julho. Os dois nomes agora anunciados pela promotora Música no Coração atuam no segundo dia do evento e encerram a programação do palco Pull&Bear.

Cofundadora dos Chairlift, Caroline Polacheck seguiu a solo depois do final da dupla, em 2017, tendo colaborado com nomes como Sophie, Charli XCX, Christine and the Queens ou Blood Orange e escrito para Beyoncé ou Travis Scott. Acabou de editar o álbum “Desire, I Want to Turn Into You”.

O músico holandês Benny Sings tem agendada para a próxima semana a edição de “Young Hearts”, o novo álbum de uma discografia que começou a construir há 20 anos. Ao longo dos anos, assinou colaborações com Mac Demarco, Mayer Hawthorne ou Rex Orange County.

Os passes gerais para o Super Bock Super Rock estão à venda nos locais habituais por 115 euros, com os bilhetes diários a custarem 60 euros. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento, que conta com nomes como Wu-Tang Clan, Father John Misty, Franz Ferdinand ou The 1975.

13 de julho

Palco Super Bock

Franz Ferdinand

James Murphy (DJ Set)

Palco Pull&Bear

Father John Misty

Black Country, New Road

070 Shake

14 de julho

Palco Super Bock

The 1975

Wu-Tang Clan

Charlotte De Witte

Nile Rodgers & CHIC

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra

Palco Pull&Bear

Caroline Polachek

Sampa The Great

Benny Sings

15 de julho

Palco Super Bock

Steve Lacy

Ezra Collective

Palco Pull&Bear

L'Impératrice

PinkPantheress

Biig Piig

Palco LG by Rádio SBSR.FM

Tomás Wallenstein