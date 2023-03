Exclusivo: A história de “The Dark Side of the Moon”, o documentário sobre a obra-prima dos Pink Floyd [VÍDEO]

Getty Images

A BLITZ estreia em exclusivo um minidocumentário realizado pelos Pink Floyd sobre o clássico “The Dark Side of the Moon”, de 1973. “50 Years in a Heartbeat: The Story of The Dark Side of the Moon” conta com a participação dos membros do grupo, incluindo Roger Waters, que esta sexta-feira dá o primeiro de dois concertos em Lisboa, e David Gilmour, e antecipa a reedição do álbum que sairá na próxima semana

Há uma hora