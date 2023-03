Os novos palcos de Ana Moura são para todos: vêm aí os concertos do Porto e de Lisboa

A vida na estrada das canções de “Casa Guilhermina”, o novo álbum de Ana Moura, começou a escrever-se quando a fadista resolveu apresentá-las no palco do Capitólio, em Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock, em novembro passado. Desde então, já carimbaram o passaporte em vários países europeus — Berlim, Amesterdão, Londres e Paris foram algumas das cidades visitadas — e pisaram o palco nas primeiras partes de concertos do artista belga Stromae, preparando-se agora para entrar pela porta grande em Porto e Lisboa.

