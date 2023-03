Lars Ulrich defende que um álbum ‘odiado’ dos Metallica “envelheceu extremamente bem”

Foi editado a título póstumo um novo livro de Lou Reed, “The Art Of The Straight Line: My Tai Chi”.

O livro reúne textos do falecido músico sobre tai chi, bem como entrevistas com outros artistas. Como os Metallica, com quem Lou Reed colaborou no mal-amado “Lulu”, de 2011.

“Pudemos ir até um lugar criativo onde nunca tínhamos estado, e as letras inspiraram-no”, afirma o baterista Lars Ulrich. “O Lou Reed tirou-nos da nossa zona de conforto”, escreve Ulrich, citado pela “Loudwire”.

Ulrich ainda hoje não percebe o porquê de “Lulu” ter tido uma reação tão negativa por parte dos fãs. “Envelheceu extremamente bem”, garante. “Soa imenso. Só posso considerar que a [má] reação que obteve se deve à ignorância”.

Para Ulrich, “Lulu” levou os fãs dos Metallica “até um lugar onde eu gostava que eles estivessem mais vezes”. “Talvez tivesse sido melhor lançá-lo agora, com tudo o que se está a passar no mundo. Estou muito orgulhoso deste álbum”, remata.