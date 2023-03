Diplo diz que não é “não gay” e se sente “atraído pela ‘vibe’”

Diplo abordou a sua sexualidade, numa entrevista ao podcast “High Low”, de Emily Ratajkowski.

O músico não quis colocar qualquer rótulo na sua sexualidade, dizendo apenas que não é “não gay”. “Não quero dizer que sou gay, mas a melhor resposta que posso dar é que não sou não gay", explicou. “Há alguns homens com os quais poderia viver toda a vida, como namorado”.

Ainda que tenha dito que não se sente “muito atraído sexualmente por homens”, Diplo não negou ter tido contato sexual com homens no passado. “Acho que me sinto atraído pela vibe”, acrescentou. “Conheci muitos homens mais novos que eu na cena, que têm uma sexualidade muito fluida. Quando eu andava no liceu não era assim. Tínhamos gays na escola, primos gays, mas era diferente”.