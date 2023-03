Os Coldplay continuam a convidar cantores brasileiros para os seus espetáculos no Brasil

Os Coldplay voltaram esta terça-feira ao Estádio do Morumbi, em São Paulo, para mais um concerto da sua digressão brasileira.

Depois de ter chamado Seu Jorge a palco no primeiro espetáculo, a banda britânica voltou a contar com uma convidada especial: a cantora Sandy (da dupla de irmãos Sandy & Junior), que juntou a sua voz a um mashup de ‘Magic’ com ‘Quando Você Passa (Turu Turu)’. Veja o vídeo: